Список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, дополнили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Demeu Residence, у которого нет разрешительных документов на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате отметили, что застройщиком данного жилого комплекса является - Demeu Development. Собственник не получил разрешительных документов на строительство.

«Более того целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства. Строительство на участке не ведется, однако, согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года», - сообщили в управлении.

Горожан призывают быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города +7 (727) 229-81-36.

Ранее в акимате назвали ещё два ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры.

В прошлом году в акимате также опубликовали список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК.