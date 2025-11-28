РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:51, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Список закрытых и открытых трасс Казахстана на 28 ноября

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили
    Фото: Pexels

    По данным нацкомпании, на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) снято ранее введенное ограничение движения для всех видов транспорта. В настоящее время введено ограничение только для грузовых и общественных транспортных средств.

    Также, с 22 ноября сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта в Павлодарской области на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ».

    Из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Также в Восточно-Казахстанской области на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

    Погодные условия на дорогах

    28 ноября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

    Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

    Напомним, в 13 регионах Казахстана ожидается штормовая погода из-за тумана, метели и гололеда.

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
