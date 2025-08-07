Список обладателей образовательных грантов будет опубликован 7 августа

- Совсем недавно завершилось заседание Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. В этой связи с радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, которого вы с нетерпением ждете, будет опубликован завтра, 7 августа, - отметил глава ведомства.

За информацией можно проследить на официальных страницах https://t.me/SayasatNurbek, https://t.me/gylym_jogary_bilim, https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk, testcenter.kz.

Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.

В Казахстане выделено более 77 тысяч грантов на 2025-2026 учебный год.

Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.