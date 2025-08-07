РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:53, 06 Август 2025 | GMT +5

    Список обладателей образовательных грантов будет опубликован 7 августа

    Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает агентство Kazinform.

    гранты
    Фото: СРК Туркестанской области

    - Совсем недавно завершилось заседание Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. В этой связи с радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, которого вы с нетерпением ждете, будет опубликован завтра, 7 августа, - отметил глава ведомства. 

    За информацией можно проследить на официальных страницах https://t.me/SayasatNurbek, https://t.me/gylym_jogary_bilim, https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk, testcenter.kz.

    Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.

    В Казахстане выделено более 77 тысяч грантов на 2025-2026 учебный год.

    Где абитуриентам посмотреть результаты конкурса грантов - подробнее здесь.

    Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.

     

    Теги:
    ЕНТ Гранты Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
