В Казахстане выделено более 77 тысяч грантов на 2025-2026 учебный год

На 2025-2026 учебный год выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Основная часть, то есть 60%, предназначена для технических специальностей, 20%-для педагогических направлений, а оставшиеся 20% распределены по различным отраслям в зависимости от потребностей.

Кроме того, в соответствии с Законом РК «Об образовании», были учтены квотные категории. Например, дети-сироты и дети с инвалидностью; дети из многодетных и неполных семей; дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Особенность этих категорий заключается в том, что абитуриенты могут участвовать в конкурсе как в пределах установленной квоты, так и в общем конкурсе на образовательные гранты.

Ежегодно при формировании государственного образовательного заказа министерство опирается на информацию, предоставленную Министерством труда и социальной защиты населения РК. То есть заказ формируется на основе анализа потребности в кадрах по отраслям.

В этом году уже второй раз подряд предусмотрено распределение дифференцированных грантов. Если в 2024 году впервые было выделено 300 таких грантов, то и в этом году планируется аналогичный объем. Из них 150 грантов будут направлены на педагогические специальности, а оставшиеся 150 – на образовательные программы естественнонаучного направления. Конкурс на дифференцированные гранты будет проводиться отдельно от основного конкурса. Дополнительной подачи документов не требуется – все данные уже имеются в базе Национального центра тестирования. Список обладателей дифференцированных грантов будет опубликован в конце сентября.

Государственный образовательный грант присуждается на основе результатов ЕНТ. Как известно, в соответствии с правилами предоставления грантов, абитуриент имеет право указать в заявке до 4 вузов и до 4 образовательных программ.

Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.

Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.