    18:05, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Спикер Мажилиса рассказал парламентариям стран ОДКБ о новой Конституции Казахстана

    Делегация Парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, передает агентство Kazinform.

    Фото: Мажилис

    Выступая на заседании Совета, Ерлан Кошанов поздравил участников с 20-летием Организации. Он отметил, что за два десятилетия Парламентская Ассамблея стала важным элементом системы коллективной безопасности ОДКБ, обеспечивая эффективное парламентское взаимодействие между государствами-членами.

    Спикер Мажилиса подчеркнул, что в современных условиях глобальной политической нестабильности парламентская дипломатия становится важным объединяющим механизмом для достижения мира и всеобщего процветания.

    Фото: Мажилис

    Ерлан Кошанов проинформировал коллег о ключевых положениях новой Конституции, поддержанной абсолютным большинством казахстанцев на общереспубликанском референдуме.

    — С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал важные политические реформы. Их логическим итогом стала новая Конституция. Высшей целью в ней, по инициативе Главы государства, закрепляется построение справедливого и прогрессивного Казахстана. Новым, более глубоким содержанием наполняется принцип человекоцентричности. Человек, его права и свободы становятся главной ценностью государства. Конституция закрепляет баланс — сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Мы переходим от двухпалатного к однопалатному Парламенту. Он получил название Курултай и будет избираться только по партийным спискам, — сообщил он.

    Фото: Мажилис

    Парламентарии ОДКБ были проинформированы о создании новых институтов — вице-президента и Халық кенесі, а также о том, что президентская форма правления закреплена в Конституции как залог обеспечения непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти.

    Говоря о деятельности Ассамблеи, председатель Мажилиса отметил слаженную и плодотворную работу парламентариев по сближению гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ. Спектр принимаемых ассамблеей модельных законов весьма широк — от коллективной безопасности до противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности.

    На заседании делегаты обсудили ход реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, мер по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также программы деятельности ПА ОДКБ о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2026–2030 годы.

    Ранее были определены планы ОДКБ на 2026 год.

    Теги:
    Конституция ОДКБ Ерлан Кошанов Конституционная реформа Мажилис
    Дамира Кеңесбай
