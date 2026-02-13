ОДКБ: определены планы на 2026 год
В Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили приоритеты деятельности в 2026 году и о комплексе совместных учений, запланированных с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, а также итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметили начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, работа штаба в 2025 году строилась с учетом обстановки и задач, поставленных главами государств и министрами обороны.
Результатом работы штаба, Секретариата, заинтересованных министерств и ведомств ОДКБ стало утверждение главами государств Плана развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026-2030 годы, которым определен комплекс мероприятий коалиционного военного строительства на очередной пятилетний период.
В прошлом году План совместной подготовки на 2025 год выполнен полностью. Проведено 61 мероприятие, в том числе консультации, штабные переговоры, раздельные и совместные штабные тренировки, рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов их проведения, совместные и специальные учения.
Ключевое мероприятие - Стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств членов Организации, в рамках которой отработан комплекс мер реагирования на кризисные ситуации.
По результатам проведенных учений в Объединенном штабе завершена разработка методических рекомендаций, которые будут направлены в оборонные ведомства государств членов Организации для использования при подготовке и проведении совместных учений уже в текущем году.
Спикером, озвучено, что утвержден План совместной подготовки на 2026 год, уточнен состав национальных контингентов Коллективных сил и планирующие документы их оперативного развертывания. Предусмотрено проведение 60 мероприятий, в том числе 8 командно-штабных (совместных) и специальных учений:
- в марте – стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата, а также оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств членов Организации;
- в сентябре на территории Казахстана: совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026»;
- в сентябре - октябре в России: командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2026», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026», материально-технического обеспечения «Эшелон-2026»;
- в октябре:
- на территории Таджикистана - специальное учение «Кобальт-2026»; специальное учение «Скала-2026»;
- на территории Беларуси – командно-штабное учение с Миротворческими силами «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026».
Также отмечено, что в ходе стратегической командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы применения всех компонентов Коллективных сил. Наблюдателями будут – представители Антитеррористического центра, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Документы, отработанные на стратегической тренировке, лягут в основу замыслов предстоящих совместных учений.