ОДКБ: определены планы на 2026 год

Как отметили начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, работа штаба в 2025 году строилась с учетом обстановки и задач, поставленных главами государств и министрами обороны.

Результатом работы штаба, Секретариата, заинтересованных министерств и ведомств ОДКБ стало утверждение главами государств Плана развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026-2030 годы, которым определен комплекс мероприятий коалиционного военного строительства на очередной пятилетний период.

В прошлом году План совместной подготовки на 2025 год выполнен полностью. Проведено 61 мероприятие, в том числе консультации, штабные переговоры, раздельные и совместные штабные тренировки, рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов их проведения, совместные и специальные учения.

Ключевое мероприятие - Стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств членов Организации, в рамках которой отработан комплекс мер реагирования на кризисные ситуации.

По результатам проведенных учений в Объединенном штабе завершена разработка методических рекомендаций, которые будут направлены в оборонные ведомства государств членов Организации для использования при подготовке и проведении совместных учений уже в текущем году.

Спикером, озвучено, что утвержден План совместной подготовки на 2026 год, уточнен состав национальных контингентов Коллективных сил и планирующие документы их оперативного развертывания. Предусмотрено проведение 60 мероприятий, в том числе 8 командно-штабных (совместных) и специальных учений:

- в марте – стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата, а также оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств членов Организации;

- в сентябре на территории Казахстана: совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026»;

- в сентябре - октябре в России: командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2026», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026», материально-технического обеспечения «Эшелон-2026»;

- в октябре:

- на территории Таджикистана - специальное учение «Кобальт-2026»; специальное учение «Скала-2026»;

- на территории Беларуси – командно-штабное учение с Миротворческими силами «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026».

Также отмечено, что в ходе стратегической командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы применения всех компонентов Коллективных сил. Наблюдателями будут – представители Антитеррористического центра, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Документы, отработанные на стратегической тренировке, лягут в основу замыслов предстоящих совместных учений.