    00:20, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Спецпредставитель России Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Париже встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Уиткофф Берлинде еуропалық көшбасшылар және Зеленскиймен кездеседі
    Фото: Report

    По сведениям источников издания Axios, на встрече обсужден «американский мирный план для Украины».

    На этой неделе в Париже проходил саммит «коалиции желающих» — группы стран, готовых отправить в Украину свои войска для поддержания мира в случае урегулирования конфликта. На него также приехали президент Украины Владимир Зеленский, Уиткофф и Кушнер.

    В своей публикации Axios напоминает, что «в публичных словах Путина пока не было никаких признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть соглашения, о которых ведут переговоры США и Украина».

    В четверг Зеленский также заявил, что находившаяся в Париже украинская делегация подготовила к подписанию на самом высоком уровне соглашение между Украиной и США о гарантиях безопасности.

    Украина Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
