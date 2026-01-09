Спецпредставитель России Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером

По сведениям источников издания Axios, на встрече обсужден «американский мирный план для Украины».

На этой неделе в Париже проходил саммит «коалиции желающих» — группы стран, готовых отправить в Украину свои войска для поддержания мира в случае урегулирования конфликта. На него также приехали президент Украины Владимир Зеленский, Уиткофф и Кушнер.

В своей публикации Axios напоминает, что «в публичных словах Путина пока не было никаких признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть соглашения, о которых ведут переговоры США и Украина».

В четверг Зеленский также заявил, что находившаяся в Париже украинская делегация подготовила к подписанию на самом высоком уровне соглашение между Украиной и США о гарантиях безопасности.