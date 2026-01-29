РУ
    22:33, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Спецпредставитель ООН: Программа «Дети Казахстана» — пример для других стран

    Офис Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу насилия в отношении детей приветствовал принятие Национальной программы «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, отметив ее значимость и соответствие международным стандартам защиты прав ребенка, передает Kazinform.

    дети, балалар, зимние горки
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В официальном заявлении подчеркивается, что принятие программы является свидетельством решительного лидерства и практической приверженности Казахстана обеспечению благополучия каждого ребенка.

    — Мы выражаем признательность Казахстану за принятие Национальной программы «Дети Казахстана», которая является убедительным свидетельством решительного лидерства и конкретной приверженности обеспечению благополучия каждого ребенка, — говорится в сообщении офиса Специального представителя Генерального секретаря ООН.

    Также отмечается, что ранее Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане положительно оценило утверждение данной программы, назвав ее комплексной стратегией, направленной на улучшение благополучия детей, укрепление систем их защиты и обеспечение равных возможностей.

    Согласно информации, программа охватывает ключевые сферы, включая образование, здравоохранение, социальную поддержку и безопасность детей. Особое внимание уделено обеспечению равного доступа к качественным услугам для всех категорий детей, в том числе для детей с инвалидностью и детей из уязвимых семей.

    Принятие Национальной программы «Дети Казахстана» является частью государственной политики по созданию безопасной и поддерживающей среды для подрастающего поколения и полностью соответствует международным обязательствам страны в сфере защиты прав детей.

    Напомним, Правительство РК приняло единую концепцию «Дети Казахстана». Сегодня в Казахстане — порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны. 

    Теги:
    Казахстан ООН Дети
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
