Спецпредставитель ООН: Программа «Дети Казахстана» — пример для других стран

В официальном заявлении подчеркивается, что принятие программы является свидетельством решительного лидерства и практической приверженности Казахстана обеспечению благополучия каждого ребенка.

— Мы выражаем признательность Казахстану за принятие Национальной программы «Дети Казахстана», которая является убедительным свидетельством решительного лидерства и конкретной приверженности обеспечению благополучия каждого ребенка, — говорится в сообщении офиса Специального представителя Генерального секретаря ООН.

Также отмечается, что ранее Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане положительно оценило утверждение данной программы, назвав ее комплексной стратегией, направленной на улучшение благополучия детей, укрепление систем их защиты и обеспечение равных возможностей.

Согласно информации, программа охватывает ключевые сферы, включая образование, здравоохранение, социальную поддержку и безопасность детей. Особое внимание уделено обеспечению равного доступа к качественным услугам для всех категорий детей, в том числе для детей с инвалидностью и детей из уязвимых семей.

Принятие Национальной программы «Дети Казахстана» является частью государственной политики по созданию безопасной и поддерживающей среды для подрастающего поколения и полностью соответствует международным обязательствам страны в сфере защиты прав детей.

Напомним, Правительство РК приняло единую концепцию «Дети Казахстана». Сегодня в Казахстане — порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны.