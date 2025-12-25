Спецпосланник Трампа высказался о планах в отношении Гренландии

Администрация Трампа не собирается «идти туда, чтобы кого-то завоевывать» или пытаться «отнять землю у кого бы то ни было», заверил Лэндри в эфире Fox News. Речь, по его словам, скорее идет о расширении сотрудничества между США и Гренландией в сфере национальной безопасности и экономике.

Как пишет издание, спецпосланник охарактеризовал это как приглашение для Гренландии сесть вместе с США за «экономический стол», чтобы обсудить будущее обращение со стратегически важным и богатым ресурсами островом.

Ранее сообщалось, что Белый дом назначил губернатора-республиканца Джефа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, чтобы наладить прямые отношения с властями острова.

Напомним, в январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность использования военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией.