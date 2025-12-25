Спецпосланник Трампа высказался о планах в отношении Гренландии
Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого президент США Дональд Трамп назначил своим спецпосланником по Гренландии, дал понять, что Белый дом не планирует завоевание острова, передает агентство Кazinform со ссылкой на BILD.
Администрация Трампа не собирается «идти туда, чтобы кого-то завоевывать» или пытаться «отнять землю у кого бы то ни было», заверил Лэндри в эфире Fox News. Речь, по его словам, скорее идет о расширении сотрудничества между США и Гренландией в сфере национальной безопасности и экономике.
Как пишет издание, спецпосланник охарактеризовал это как приглашение для Гренландии сесть вместе с США за «экономический стол», чтобы обсудить будущее обращение со стратегически важным и богатым ресурсами островом.
Ранее сообщалось, что Белый дом назначил губернатора-республиканца Джефа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, чтобы наладить прямые отношения с властями острова.
Напомним, в январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность использования военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией.