Спецназ Казахстана показал класс на международных соревнованиях

О результатах работы, участии в зарубежных соревнованиях и развитии боевой подготовки рассказал в интервью Polisia.kz начальник Департамента специальных сил и оперативного управления МВД РК Сабыр Жусупбеков.

По словам Сабыра Жусупбекова, боевая готовность спецподразделений в течение года поддерживалась за счет системной ежедневной подготовки личного состава.

В программу обучения входят занятия по тактико-специальной, боевой и командирской подготовке, снайперскому делу и взрывотехнике. Также в 2025 году была усилена материально-техническая база подразделений.

Особое внимание, по словам спикера, уделяется участию бойцов в соревнованиях республиканского и международного уровня.

— В 2025 году бойцы приняли участие в учениях и соревнованиях в ОАЭ (Дубай), Российской Федерации (Екатеринбург) и Китае (Чэнду). Во всех трех случаях испытания были крайне сложными, однако мы стабильно занимали призовые места — вторые. Стабильность — это признак профессионализма, — подчеркнул генерал-майор полиции.

Наиболее напряженным испытанием стал международный турнир SWAT Challenge в Дубае, в котором приняли участие 105 команд из 85 стран мира. Спецподразделение МВД «Сұңкар» завоевало второе место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного взаимодействия.

— В 2023 году мы просто ездили, принимали участие, но заняли 37-е место. Это было как бы ознакомительно, чтобы посмотреть, какие препятствия и какие испытания нас ожидают. В 2024 году заняли 6-е место, — отметил силовик.

Он также рассказал о резонансном эпизоде на турнире 2024 года.

‐ Когда наш боец спускался с многоэтажки, он получил повреждение ноги — перелом. Но требования этих соревнований таковы: если участник сходит с дистанции, то вся команда получает штрафные санкции. Боец, несмотря на перелом, дошел до финиша, — вспомнил спикер.

По его словам, этот поступок вызвал широкий отклик среди участников и организаторов соревнований.

— В 2025 году к нам приезжала специальная съемочная группа из Дубая, снимали специальный очерк про него. Пригласили его на следующий турнир в качестве почетного гостя, — добавил он.

Особой гордостью стало дебютное участие женской команды МВД Казахстана «Томирис». Девушки впервые выступили на международной арене и заняли второе место среди женских команд, а также 85-е место в общем зачете из 105 команд, опередив ряд мужских сборных.

Подготовка к SWAT Challenge 2026

Подготовка к международному турниру SWAT Challenge 2026 уже началась. Отбор завершен, сформированы мужская и женская команды. В их состав вошли лучшие бойцы силовых структур страны. Министр внутренних дел РК Ержан Саденов встретился с участниками сборной, поддержал их и пожелал успешного выступления.

Как подчеркнул Сабыр Жусупбеков, сегодня в спецподразделениях МВД служат 156 женщин, а главным критерием отбора остается профессиональная готовность, а не пол.

Спецподразделения МВД задействованы в борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом и терроризмом, охране общественного порядка, задержании особо опасных преступников, а также в совместных учениях с КНБ, СГО и Министерством обороны.

Подготовка бойцов постоянно совершенствуется, включая физическую, психологическую устойчивость и использование современных технологий — беспилотников, тепловизоров, приборов ночного видения и систем распознавания лиц.

