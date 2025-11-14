РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:36, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Специальные автобусы запустят на матч между сборными Казахстана и Бельгии в Астане

    15 ноября 2025 года на столичном стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии, передает агентство Kaziform со ссылкой на акимат Астаны.

    Специальные автобусы запустят на матч между сборными Казахстана и Бельгии в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Для удобства болельщиков акимат города организует специальные автобусы.

    Шаттл-автобусы будут отправляться со следующих точек сбора:

    1. парковка мечети «Хазрет Султан»;
    2. парковка «Столичный цирк»;
    3. парковка «Бас мешіт»;
    4. парковка «Центральный парк»;
    5. парковка спортивного комплекса «Казахстан».

    Движение автобусов начнется с 16:00.

    Акимат призывает болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Казахстан Астана Бельгия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают