08:36, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Специальные автобусы запустят на матч между сборными Казахстана и Бельгии в Астане
15 ноября 2025 года на столичном стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии, передает агентство Kaziform со ссылкой на акимат Астаны.
Для удобства болельщиков акимат города организует специальные автобусы.
Шаттл-автобусы будут отправляться со следующих точек сбора:
- парковка мечети «Хазрет Султан»;
- парковка «Столичный цирк»;
- парковка «Бас мешіт»;
- парковка «Центральный парк»;
- парковка спортивного комплекса «Казахстан».
Движение автобусов начнется с 16:00.
Акимат призывает болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.