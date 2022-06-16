21:42
16 Июня 2022 20:12
Спецвыпуск с первого заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 21:30 часов в эфире республиканских телеканалов покажут специальный выпуск с первого заседания Национального курултая. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства в Telegram-канале Борт № 1, передает МИА «Казинформ».
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