Специальную экономическую зону тюркских стран предложил создать Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия привела к беспрецедентному экономическому кризису. Из-за пандемии сократился товарооборот между странами. В частности, объем торгов между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета в прошлом году составил около 7 млрд долларов. Это на 11,2 % ниже показателя, что было до пандемии», - сказал в ходе неофициального саммита Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, для стран Тюркского совета увеличение товарооборота - одна из главных задач.

«В связи с этим, Туркестан имеет большие инвестиционные и торгово-экономические возможности. Учитывая его значительные природные ресурсы, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в ходе мероприятия президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Банк развития стран Тюркского совета.