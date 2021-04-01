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    19:35, 31 Март 2021 | GMT +6

    Специальную экономическую зону тюркских стран предложил создать Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия привела к беспрецедентному экономическому кризису. Из-за пандемии сократился товарооборот между странами. В частности, объем торгов между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета в прошлом году составил около 7 млрд долларов. Это на 11,2 % ниже показателя, что было до пандемии», - сказал в ходе неофициального саммита Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, для стран Тюркского совета увеличение товарооборота - одна из главных задач.

    «В связи с этим, Туркестан имеет большие инвестиционные и торгово-экономические возможности. Учитывая его значительные природные ресурсы, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в ходе мероприятия президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Банк развития стран Тюркского совета.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Туркестанская область ССТГ Тюркский мир Главная Экономика Интеграция и партнерство
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