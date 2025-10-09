РУ
    16:10, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Спасший жену и детей из огня мужчина погиб в Павлодарской области

    Вызов пожарным поступил сегодня утром в районе Теренколь. До прибытия спасателей пострадавших вынесли на улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    скончался в больнице
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, после поступившего вызова на место выехали пожарные расчеты. Было установлено, что горят деревянные конструкции кровли. Вместе с тем, с места возгорания госпитализирован в бессознательном состоянии 43-летний мужчина. 

    - До прибытия пожарных расчетов мужчина вытащил через окно супругу и троих детей. Все были переданы работникам скорой помощи. В больнице мужчина скончался, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. 

    Напомним, ранее при тушении пожара в крестьянском хозяйстве в Павлодарской области пожарные обнаружили тела 6 погибших человек. Еще одного пострадавшего с места доставили в больницу. 

    Артём Викторов
    Автор
