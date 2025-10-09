Спасший жену и детей из огня мужчина погиб в Павлодарской области
Вызов пожарным поступил сегодня утром в районе Теренколь. До прибытия спасателей пострадавших вынесли на улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, после поступившего вызова на место выехали пожарные расчеты. Было установлено, что горят деревянные конструкции кровли. Вместе с тем, с места возгорания госпитализирован в бессознательном состоянии 43-летний мужчина.
- До прибытия пожарных расчетов мужчина вытащил через окно супругу и троих детей. Все были переданы работникам скорой помощи. В больнице мужчина скончался, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее при тушении пожара в крестьянском хозяйстве в Павлодарской области пожарные обнаружили тела 6 погибших человек. Еще одного пострадавшего с места доставили в больницу.