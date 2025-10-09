РУ
    11:37, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    6 человек погибли при пожаре в Павлодарской области

    Возгорание произошло в крестьянском хозяйстве, расположенном в 7 километрах от поселка Солнечный, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар
    Фото: МЧС РК

    В ДЧС Павлодарской области рассказали, вызов поступил сегодня в 6:34. Пожар произошел в КХ, куда были направлены силы ДЧС региона, противопожарных формирований НГПС ГРЭС-2, а также пожарного поста поселка Солнечный. 

    — В ходе тушения пожарные вынесли 8 газовых баллонов по 27 литров. В ликвидации возгорания задействованы порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Указывается, огнем полностью оказался охвачен жилой дом, где произошло частичное обрушение кровли. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 квадратных метров.

    — На момент пожара в доме находилось семь человек. Один из них мужчина 1972 года рождения самостоятельно выбрался из огня. Бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — добавили в ДЧС Павлодарской области.

    Вместе с тем, на месте обнаружены тела шести взрослых человек. Причина произошедшего устанавливается.

    Напомним, ранее в МЧС РК рассказывали, что число пожаров в стране возросло, но крупных не допущено. 

     

