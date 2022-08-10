10 Августа 2022 12:09

Спасшего девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков наградил заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на несовершеннолетнюю девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стражи порядка поблагодарили героя за проявленное мужество и помощь в пресечении преступления, а также вручили ценный подарок.

«Вечером мы с женой вышли погулять и на улице увидели потасовку двух человек, и поняли, что необходима помощь. Я сразу же побежал в сторону происходящего, но подозреваемый заметил меня и убежал. Когда узнал, что он пытался напасть на девочку, я, несмотря ни на что, побежал за ним. Через 100 метров я догнал и задержал его. Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка. В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой. Профилактика бытового насилия, дела несовершеннолетних и мероприятия по обеспечению общественного порядка с участием стражей порядка у нас проводятся постоянно. Поэтому я хочу сказать, что если бы на моем месте был кто-то другой, то он сделал бы тоже самое. Я знал, что это мой гражданский долг. Главное, здоровью девочки ничто не угрожает. С ней все хорошо», - отметил герой.

В настоящее время подозреваемый арестован. На сегодняшний день в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 24 ч.3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 120 ч.4 УК РК «Изнасилование». Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.