Спасают ли гранты: рынок труда Казахстана в цифрах

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда?

На сегодняшний день нехватка специалистов технического и педагогического профиля превратилась в одну из наиболее острых проблем. Данные Министерства науки и высшего образования, а также Министерства труда и социальной защиты населения наглядно демонстрируют масштаб этого дефицита.

Согласно информации Министерства науки и высшего образования, до 2030 года экономике страны потребуется порядка 883 295 квалифицированных специалистов, в том числе:

по инженерным и аграрным направлениям — 529 977 человек,

в педагогической сфере — 185 491 человек,

в гуманитарной, бизнес-, сервисной и других отраслях — 167 826 специалистов.

Эти цифры наглядно подчеркивают важность технических и педагогических профессий для рынка труда. Масштабы кадрового дефицита прокомментировала главный эксперт департамента занятости населения Минтруда Адина Кулбаева.

— Сегодня мы наблюдаем одновременное существование двух противоположных явлений: с одной стороны, сохраняется уровень безработицы, с другой — в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, энергетика и информационные технологии, остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Технологическая структура экономики активно меняется. В связи с этим в ближайшие годы потребуется переподготовка более 3,5 миллиона работников, — пояснила эксперт.

Инфографика: Kazinform

В то же время специалисты подчеркивают: в перспективе высокий спрос следует ожидать не только в технической сфере, но и в социально значимых отраслях. Согласно среднесрочному прогнозу, к 2035 году в системе образования потребуется 447,7 тысячи новых специалистов, а в сфере здравоохранения — 240,4 тысячи.

Учитывая этот прогноз, Министерство науки и высшего образования заявило, что в этом году основную часть государственных образовательных грантов решено направить именно на эти направления.

— Дефицит кадров в инженерно-технической сфере особенно остро ощущается на производственных предприятиях. Высоким остаЕтся спрос и на педагогов, особенно в сельских школах, где остро не хватает квалифицированных учителей. Именно поэтому 81% всех государственных грантов был направлен на технические и педагогические специальности, — подчеркнула зампредседателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева.

Наибольший дефицит специалистов наблюдается в мегаполисах — Алматы, Астане и Шымкенте. По среднесрочному плану, к 2035 году только этим трем городам потребуется около 869 тысяч новых работников. Эти данные указывают на возможное дальнейшее усиление дисбаланса на рынке труда в течение следующего десятилетия.

Разрыв между выбором молодежи и потребностями экономики

Данные Министерства науки и высшего образования, итоги приемной кампании на 2024–2025 учебный год наглядно демонстрируют, какие специальности выбирает молодежь. Например, на одно место по направлению «стоматология» претендовало 35 абитуриентов. Высокий конкурс также был зафиксирован по таким специальностям, как международные отношения, переводческое дело, психология и юриспруденция.

Инфографика: Kazinform

Однако именно те профессии, в которых сегодня особенно остро нуждается рынок труда, остаются вне поля интереса молодых людей. По направлениям химическая инженерия (0,14 кандидата на место), животноводство и растениеводство (0,12–0,14), дошкольное образование (0,10), а также рыбное хозяйство (0,06), конкурс оказался крайне низким.

Инфографика: Kazinform

Государственные гранты и проходной балл

Несмотря на то, что в этом году основная часть государственных образовательных грантов была направлена на технические и педагогические специальности, среди абитуриентов по-прежнему наблюдается множество вопросов и недопониманий, связанных с системой проходных баллов. Согласно данным Министерства науки и высшего образования, 81% всех государственных грантов был выделен именно на эти два направления.

Тем не менее, некоторые национальные и частные университеты — такие как Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (ЕНУ), Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), Университет Сулеймана Демиреля (SDU) и другие — установили для абитуриентов внутренние проходные баллы в диапазоне от 90 до 100 баллов.

Это вызвало беспокойство у многих поступающих, которые восприняли эти требования как угрозу потери гранта. Однако, как подчеркивают специалисты, в соответствии с Законом «Об образовании» каждое высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать свои правила приема, включая внутренние пороговые значения. При этом наличие внутреннего проходного балла не ограничивает права абитуриента на получение государственного гранта.

Заместитель председателя Комитета по высшему и послевузовскому образованию Министерства науки и высшего образования Жанна Есинбаева разъяснила цель этой системы.

— Введение проходных баллов направлено на повышение качества подготовки абитуриентов. Университеты имеют право устанавливать свои внутренние критерии, в том числе дополнительные экзамены или минимальный балл, даже для студентов, поступивших по государственному гранту. Однако важно понимать: это не лишает абитуриента самого гранта, — отметила она.

Государственный грант и трехлетняя отработка: требования к выпускнику

Одним из ключевых инструментов по решению кадрового дефицита и выравниванию дисбаланса на рынке труда в Казахстане является правило, обязывающее выпускников, обучавшихся за счет государственного гранта, отработать по полученной специальности не менее трех лет после окончания учебы.

Этот механизм направлен не только на рациональное использование государственных средств, но и на то, чтобы выпускники применяли полученные знания на практике, тем самым внося вклад в развитие ключевых отраслей страны. Однако на практике выполнение этого условия вызывает немало вопросов — как со стороны студентов, так и общества в целом. Остро стоят вопросы мониторинга и контроля за его соблюдением.

Согласно установленному порядку, выпускник, обучавшийся по государственному гранту, обязан отработать по специальности три года. В случае невыполнения этого условия государство вправе потребовать возмещения всех расходов, понесенных на его обучение.

Контроль за трудоустройством выпускников осуществляет «Финансовый центр». Для координации трудоустройства выпускников в каждом вузе создаются специальные комиссии, которые занимаются направлением молодых специалистов на работу. В этом году также действует правило, согласно которому выпускники должны трудоустроиться до 1 сентября.

Инфографика: Kazinform

Если ранее выпускникам предписывалось работать исключительно в государственных учреждениях, то теперь разрешено трудоустройство и в частных организациях, при условии, что работа соответствует полученной специальности. При этом весь период трудовой деятельности засчитывается. Если выпускник по какой-либо причине не отработал все три года, то он обязан возместить государству только ту часть затрат, которая соответствует фактически неотработанному сроку.

По словам представителя Миннауки Жанны Есинбаевой, действующая система обязательной отработки после обучения по государственному гранту является действенным механизмом привлечения молодых специалистов на рынок труда.

— Работа выпускников по своей специальности позволяет эффективно использовать государственные средства и дает молодежи возможность применить полученные знания на практике. Вузы ежегодно создают специальные комиссии, которые выдают выпускникам направления на трудоустройство. Выполнение обязательства отслеживается по пенсионным отчислениям. Такая система способствует устойчивости грантового механизма и снижению дефицита кадров, — отметила она.

За последние три года — с 2022 по 2024 — обучение по гранту завершили более 168 тысяч выпускников. Из них свыше 60 тысяч уже трудоустроены, 619 человек полностью выполнили трехлетнее обязательство, а около 42 тысяч были освобождены от отработки по уважительным причинам, предусмотренным законом.

Можно ли сменить специальность?

Один из часто задаваемых вопросов в обществе: можно ли сменить специальность после получения образования по гранту? С этим вопросом мы обратились в Министерство науки и высшего образования.

Из ответа следует, что, согласно действующему законодательству, государство предоставляет гражданину право бесплатного обучения на одном уровне образования (колледж, бакалавриат, магистратура и т. д.) только один раз.

Если вы уже обучались за счет гранта на определенном уровне, повторное получение образования на том же уровне возможно только на платной основе. Это правило делает особенно актуальными программы переподготовки и профессиональной адаптации. Вместо повторного поступления в вуз и многолетнего обучения, можно пройти краткосрочные курсы переподготовки, чтобы получить новую квалификацию.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Какие профессии могут исчезнуть в ближайшие годы?

В регионах Казахстана в настоящее время разрабатывается Атлас новых профессий — стратегический проект, позволяющий прогнозировать изменения на рынке труда и готовить систему образования к будущим вызовам. Атлас не только определяет перспективные профессии и направления, но и выявляет отрасли, где существует риск исчезновения или кардинального преобразования традиционных профессий.

На сегодняшний день уже подготовлены региональные Атласы в 9 областях страны, в которых указано, что более 50 привычных профессий находятся под угрозой исчезновения либо серьезных изменений. Например, в Атласах Актюбинской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областей подчеркивается, что автоматизация производства, роботизация, развитие искусственного интеллекта и аналитика больших данных сильно повлияют на традиционные профессии.

Согласно предварительным прогнозам, в ближайшие годы существенные трансформации или полное исчезновение могут затронуть некоторые направления таких отраслей, как нефть и газ, горно-металлургическая промышленность, транспорт и логистика, энергетика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, IT, сельское хозяйство, а также отдельные направления креативной индустрии и туризма.

Главный эксперт департамента занятости населения Минтруда Адина Кулбаева также обозначила направления, специалисты по которым будут особенно востребованы в ближайшие годы.

— Наибольшим спросом будут пользоваться специалисты в области анализа данных и цифровых решений (Data Science, DevOps, аналитики), инженеры по робототехнике и мехатронике, эксперты в области «зеленой» энергетики и экологии, а также дизайнеры «умной» инфраструктуры. Речь идет не только о технических и IT-направлениях — это комплексные изменения, охватывающие все сектора экономики, — подчеркнула она.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева объяснила основную цель Атласа профессий.

— Определение профессий, находящихся на грани исчезновения или проходящих трансформацию, — важнейший элемент планирования подготовки кадров. Атлас помогает молодым людям понять, в каких отраслях в будущем будет проще найти работу и какие профессии будут пользоваться наибольшим спросом, — пояснила она.

Как работает система дифференцированных грантов?

С 2024 года в ряде казахстанских вузов внедрена новая система дифференцированных образовательных грантов. Ее ключевая особенность заключается в том, что государство покрывает лишь часть стоимости обучения, а оставшуюся сумму оплачивает сам студент или его родители.

Согласно данным Министерства науки и высшего образования, в этом году было выделено всего 300 дифференцированных грантов. Из них 150 мест предусмотрено по направлению «Педагогические науки», еще 150 — по направлениям «Социальные науки, журналистика и информация».

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Жанна Есинбаева подчеркивает, что на студентов, обучающихся по дифференцированным грантам, распространяются те же обязательства, что и на обладателей полных государственных грантов.

— По завершении обучения выпускники обязаны отработать определенное время по своей специальности. Срок определяется пропорционально продолжительности обучения, — отметила она.

В министерстве также подчеркнули, что государственный образовательный заказ утвержден на три года и опубликован на официальных информационных платформах.

Эксперты подчеркивают, что решить проблему рассинхронизации между выбором абитуриентов и потребностями рынка труда лишь за счет увеличения количества грантов невозможно. Это требует системного подхода. Среди ключевых направлений:

повышение престижа технических и педагогических специальностей,

усиление профориентационной работы в школах, начиная со среднего звена,

развитие и модернизация системы переподготовки и адаптации кадров.

Как отмечается в Атласе новых профессий, технологические изменения уже сегодня трансформируют традиционные отрасли, одновременно создавая высокий спрос на совершенно новые профессии и компетенции. В связи с этим адаптация системы подготовки специалистов и развитие механизмов переобучения в соответствии с реальными и прогнозируемыми потребностями рынка труда становятся одной из важнейших задач на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что Атлас новых профессий включает по линии Министерства промышленности и строительства РК 75 новых профессий. В этом году в рамках ввода в эксплуатацию 190 инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности появятся еще восемь новых профессий в машиностроительной отрасли, такие, как инженер по 3D-печати и сварке, оператор роботизированных окрасочных систем и другие.