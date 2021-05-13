Атлас новых профессий Казахстана презентовали госорганам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК провело онлайн-конференцию, в рамках которой представителям центральных государственных органов был презентован Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Докладчиком выступил Саясат Нурбек, который в качестве партнера оказывает методологическую, административную и организационную поддержку на всех этапах реализации проекта по разработке и внедрению атласа. В своем выступлении он рассказал о перспективах применения разработанного атласа стейкхолдерами со стороны государства, а также дал рекомендации по основным направлениям для его использования в качестве инструмента улучшения прогнозирования рынка труда, обновления образовательных программ высшего образования и ТиПО и обновления профессиональных стандартов.

«При помощи Атласа новых профессий можно прогнозировать потребности в различных компетенциях по каждой из рассматриваемых отраслей экономики, что положительно отразится на точности будущих стратегических программ развития. Кроме того, это скажется на понимании и заинтересованности населения в повышении квалификации, вовлеченности в обучение актуальным навыкам или профессиям, которые будут востребованы», – сообщил Саясат Нурбек.

На основе атласа уже внедряется ряд нововведений в образовательные стандарты. Например, на базе Хромтауского горно-технического высшего колледжа началось обучение по новой профессии «Оператор беспилотных летательных аппаратов для горнодобывающей промышленности и добычи полезных ископаемых». Актуальность подготовки специалистов этого направления подтверждают работники Донского горно-обогатительного комбината.

Кроме того, в классификатор ТиПО Министерства образования и науки РК уже добавлены следующие специальности и квалификации:

специальность «Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)» и квалификации «Монтажник-наладчик робототехнических систем и комплексов», «Техник мобильной робототехники», «Техник промышленной робототехники»;

специальность «Технология изделий на основе наноматериалов» и квалификация «Оператор производства изделий на основе наноматериалов»;

специальность «Аддитивные технологии производства» и квалификация «Оператор аддитивных установок»;

специальность «Дистанционно пилотируемая авиационная система» и квалификации «Внешний пилот», «Техник-механик по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем»;

специальность «Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий» и квалификации «BIM-пользователь», «BIM-техник», «Техник по обслуживанию интеллектуальных систем управления зданием»;

специальность «Управление недвижимостью» и квалификация «Управляющий многоквартирным жилым домом»;

специальность «Управление дестинацией» и квалификации «Менеджер экологического туризма», «Менеджер по продвижению туристских услуг», «Менеджер туристского информационного центра».

Напомним, разработка атласа осуществлялась во исполнение пункта 39 Плана действий по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бiрге», утвержденного Указом Президента РК от 19 июня 2019 года.

Методология разработки атласа основана на международном опыте и с учетом мировых трендов развития отраслей экономики. Она включала проведение прогнозных сессий с предметным погружением по технологии рапид форсайт (rapid foresight) с участием отраслевых экспертов в лице представителей производства, государственных органов, отраслевых ассоциаций и пр.

В атласе содержится анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда по 9 приоритетным отраслям экономики: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, энергетика, туризм и строительство. В документе спрогнозированы изменения в профессиях на ближайшие 5-10 лет, а также определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий.