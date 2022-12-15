Спасатели вручную подают уголь на ТЭЦ в Семее

15 Декабря 2022, 12:14

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Из-за возгорания электрокабелей на ТЭЦ военнослужащие начали подавать твердое топливо в котлоагрегаты вручную, передает МИА «Казинформ».

«15 декабря в 00:34 в Семее на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме», - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.