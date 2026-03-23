Спасатели вызволили 18 человек из грязевого плена в Карагандинской области

В Карагандинской области были спасены 18 человек, оказавшихся в грязевом плену. В МЧС РК рассказали, что на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Актогайском районе, в 35 км от села Айыртас на проселочной дороге застряли люди.

— Четыре легковых автомобиля оказались в грязевой массе и не могли продолжить движение. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям автомобили были успешно отбуксированы на безопасный участок, — рассказали в МЧС РК.

В застрявших автомобилях находилось 18 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили казахстанцам: перед выездом в отдаленные районы уточняйте погодные условия и состояние дорог, а также по возможности избегайте поездок по бездорожью.

