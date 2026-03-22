Спасатели предупреждают казахстанцев о рисках несчастных случаев на льду

Спасатели отмечают, что в весенний период лед на водоемах теряет прочность, даже если внешне кажется крепким. МЧС напоминает, что выход на лед категорически запрещен, особенно в местах с трещинами, промоинами и прорубями.

По информации ведомства, спасатели провели более 28 тысяч рейдов и патрулирований, а профилактические беседы охватили более 102 тысяч граждан. Инструктажи по безопасному поведению на льду получили около 47 тысяч рыбаков.

МЧС напоминает основные правила безопасности:

не выходить на тонкий или непрочный лед;

не собираться группами в одном месте;

не приближаться к трещинам, промоинам и прорубям;

не выезжать на лед на автомобилях вне официальных переправ.

Накануне ведомство предупредило казахстанцев на фоне опасных метеоусловий.