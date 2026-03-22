Тренды:
    12:31, 22 Март 2026 | GMT +5

    Спасатели предупреждают казахстанцев о рисках несчастных случаев на льду

    В МЧС Казахстана призывают граждан соблюдать меры безопасности на водоемах в период весеннего ледостава. С начала сезона спасены 34 человека, в том числе 13 детей, передает агентство Кazinform.

    Фото: МЧС РК

    Спасатели отмечают, что в весенний период лед на водоемах теряет прочность, даже если внешне кажется крепким. МЧС напоминает, что выход на лед категорически запрещен, особенно в местах с трещинами, промоинами и прорубями.

    По информации ведомства, спасатели провели более 28 тысяч рейдов и патрулирований, а профилактические беседы охватили более 102 тысяч граждан. Инструктажи по безопасному поведению на льду получили около 47 тысяч рыбаков.

    МЧС напоминает основные правила безопасности:

    • не выходить на тонкий или непрочный лед;
    • не собираться группами в одном месте;
    • не приближаться к трещинам, промоинам и прорубям;
    • не выезжать на лед на автомобилях вне официальных переправ.

    Накануне ведомство предупредило казахстанцев на фоне опасных метеоусловий.

    Дамира Кеңесбай
