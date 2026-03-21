    07:31, 21 Март 2026 | GMT +5

    МЧС предупредило казахстанцев на фоне опасных метеоусловий

    Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам на фоне прогнозируемых опасных метеорологических явлений, передает агентство Kazinform.

    Астана, непогода, гололед, зима
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как отмечают в ведомстве, туман и гололедица ожидаются практически во всех регионах страны, за исключением южных областей. На западе, юге и юго-востоке прогнозируются сильный ветер, пыльные бури и грозы.

    — МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок, соблюдать безопасную дистанцию на скользких дорогах и избегать нахождения вблизи шатких конструкций при сильном ветре и плохой видимости, — говорится в сообщении. 

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 регионах страны. По данным РГП «Казгидромет», неблагоприятные погодные условия ожидаются в субботу, 21 марта.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
