МЧС предупредило казахстанцев на фоне опасных метеоусловий

Как отмечают в ведомстве, туман и гололедица ожидаются практически во всех регионах страны, за исключением южных областей. На западе, юге и юго-востоке прогнозируются сильный ветер, пыльные бури и грозы.

— МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок, соблюдать безопасную дистанцию на скользких дорогах и избегать нахождения вблизи шатких конструкций при сильном ветре и плохой видимости, — говорится в сообщении.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 регионах страны. По данным РГП «Казгидромет», неблагоприятные погодные условия ожидаются в субботу, 21 марта.