Штормовое предупреждение объявили в Астане и 13 регионах
В 13 областях, а также в столице объявили штормовое предупреждение на субботу, 21 марта, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Астана
Туман, гололёд.
Акмолинская область
Туман, гололёд, местами гололедица на дорогах.
Атырауская область
Ночью и утром на севере туман. Днём на западе и юге пыльная буря.
Область Абай
Туман на севере, юге и в центре. Ветер до 15–20 м/с на юге.
Восточно-Казахстанская область
Туман на западе, севере и юге.
Жамбылская область
В горах дождь и гроза. На юге и в горных районах туман. Ветер 15–20 м/с.
Область Жетысу
Сильный ветер в районе Алакольских озёр: порывы 15–20 м/с, местами 23–28 м/с.
Западно-Казахстанская область
Туман и гололёд на севере и востоке (ночью и утром).
Карагандинская область
Туман (запад, север, восток). Ночью и утром гололедица.
Костанайская область
Туман на севере, востоке и юге.
Павлодарская область
Туман на юге и востоке. Ночью и утром гололедица.
Северо-Казахстанская область
На западе и севере гололёд. На юге туман. Ветер до 15–20 м/с.
Туркестанская область
Дождь и гроза на юге, в горной местности. Туман (север, горные районы). Ветер 15–20 м/с.
Область Улытау
Туман на севере и востоке.