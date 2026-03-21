    22:57, 20 Март 2026 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили в Астане и 13 регионах

    В 13 областях, а также в столице объявили штормовое предупреждение на субботу, 21 марта, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Непогода в Астане, уборка улиц, гололед
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Астана

    Туман, гололёд.

    Акмолинская область
    Туман, гололёд, местами гололедица на дорогах.

    Атырауская область
    Ночью и утром на севере туман. Днём на западе и юге пыльная буря.

    Область Абай
    Туман на севере, юге и в центре. Ветер до 15–20 м/с на юге.

    Восточно-Казахстанская область
    Туман на западе, севере и юге.

    Жамбылская область
    В горах дождь и гроза. На юге и в горных районах туман. Ветер 15–20 м/с.

    Область Жетысу
    Сильный ветер в районе Алакольских озёр: порывы 15–20 м/с, местами 23–28 м/с.

    Западно-Казахстанская область
    Туман и гололёд на севере и востоке (ночью и утром).

    Карагандинская область
    Туман (запад, север, восток). Ночью и утром гололедица.

    Костанайская область
    Туман на севере, востоке и юге.

    Павлодарская область
    Туман на юге и востоке. Ночью и утром гололедица.

    Северо-Казахстанская область
    На западе и севере гололёд. На юге туман. Ветер до 15–20 м/с.

    Туркестанская область
    Дождь и гроза на юге, в горной местности. Туман (север, горные районы). Ветер 15–20 м/с.

    Область Улытау
    Туман на севере и востоке.

    Жанара Мухамедиярова
    
    
