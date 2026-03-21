Штормовое предупреждение объявили в Астане и 13 регионах

Астана

Туман, гололёд.

Акмолинская область

Туман, гололёд, местами гололедица на дорогах.

Атырауская область

Ночью и утром на севере туман. Днём на западе и юге пыльная буря.

Область Абай

Туман на севере, юге и в центре. Ветер до 15–20 м/с на юге.

Восточно-Казахстанская область

Туман на западе, севере и юге.

Жамбылская область

В горах дождь и гроза. На юге и в горных районах туман. Ветер 15–20 м/с.

Область Жетысу

Сильный ветер в районе Алакольских озёр: порывы 15–20 м/с, местами 23–28 м/с.

Западно-Казахстанская область

Туман и гололёд на севере и востоке (ночью и утром).

Карагандинская область

Туман (запад, север, восток). Ночью и утром гололедица.

Костанайская область

Туман на севере, востоке и юге.

Павлодарская область

Туман на юге и востоке. Ночью и утром гололедица.

Северо-Казахстанская область

На западе и севере гололёд. На юге туман. Ветер до 15–20 м/с.

Туркестанская область

Дождь и гроза на юге, в горной местности. Туман (север, горные районы). Ветер 15–20 м/с.

Область Улытау

Туман на севере и востоке.