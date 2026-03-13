    00:16, 13 Март 2026 | GMT +5

    30 км прошли пешком акмолинские спасатели, указывая в непогоду дорогу спецтехнике

    Трое акмолинских спасателей, сменяя друг друга, в сильнейший буран прошли 30 километров впереди спасательной техники, указывая дорогу к пункту обогрева, чтобы доставить туда 18 эвакуированных человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС Акмолинской области

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на участке автодороги Шортанды — Жолымбет, протяженностью около 50 километров, из-за сильного бурана в снежном плену оказались 12 автомобилей в шести разных местах. В машинах находились 16 взрослых и двое детей, младшему из которых было всего восемь месяцев.

    — На помощь людям на болотоходе-вездеходе выехали спасатели отдела чрезвычайных ситуаций Шортандинского района. Эвакуацию проводили начальник пожарной части № 18 Ильяс Аубакиров, старший пожарный-спасатель Диас Менкин и водитель пожарного автомобиля Турсын Хабыл. В какой-то момент погодные условия резко ухудшились, видимость стала практически нулевой. Было принято решение сопровождать технику пешком, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Тогда трое спасателей, сменяя друг друга, в сильнейший буран прошли 30 километров впереди спасательной техники, указывая дорогу к пункту обогрева, чтобы доставить туда 18 эвакуированных человек.

    Жители были благополучно доставлены в поселок Жолымбет, где им организовали питание и ночлег.

    Позже эвакуированные из снежного плена люди прислали спасателям видеообращения со словами благодарности за их тяжелый и опасный труд.

    Напомним, ранее сообщалось, какие объекты пострадали из-за непогоды в Кокшетау.

    Оксана Матасова
