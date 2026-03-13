Какие объекты пострадали из-за непогоды в Кокшетау

По словам заместителя акима города Кокшетау Акжола Кылышбаева, 11 марта текущего года в результате порывистого ветра, который достигал 25 м/с, в областном центре произошло повреждение кровли на трёх объектах: частный дом, многоквартирный дом и один социальный объект — Центр специальных социальных услуг.

— По частному дому по заявлению пострадавшего будет оказана помощь в виде выплаты единовременной компенсации в размере 100 МРП — 435 500 тенге. По социальному учреждению уже начата работа по восстановлению, там произошел сдвиг крыши. По многоквартирному жилому дому — частичное повреждение крыши, порядка 46 кв. м. кровли необходимо заменить. Акиматом города будут предоставлены все материалы, силы и средства, — пояснил спикер.

На сегодня повреждённый соцобъект занимается оценкой, после чего совместно с акиматом будет выбран метод его восстановления.

Также был поврежден светофорный объект на пересечении улиц Гагарина и Темирбекова, его демонтировали. После ремонта светофор будет установлен обратно.

— Что касается электроснабжения, то отключение было только по линии 10 кВ в мкр-не Кирпичный за Шанхаем. Электроснабжение там восстановлено, — добавил замакима.

Между тем, местные жители жалуются, что у них из-за скачка электроэнергии перегорела бытовая техника.

— По возмещению ущерба, причиненного сетями электроснабжения, людям необходимо будет обратиться в подразделение горэлектросети «Кокшетау энерго» с заявлением и приложением доказательств, — резюмировал Акжол Кылышбаев.

