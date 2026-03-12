Зерендинцы пожаловались на холод в домах после отключения электроэнергии

Жители Зеренды пожаловались в соцсетях, что из-за отключения электроснабжения по причине непогоды они остались и без тепла.

По словам сельчан, утром 12 марта в некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.

— Из-за погодных условий 11 марта у нас была авария в системе электроснабжения в селе Зеренда и еще некоторых населенных пунктах района. Бригады работали. Но касательно отопления, на территории Зеренды находится пять котельных, из них две — ЦРБ и Центральная котельная — подключены к дизель-генератору с АВРом, они работали. На еще одной котельной ВМК часа 2-3 не было электричества, но ее в первую очередь мы и отработали. Поэтому со вчерашнего дня котельная работает в штатном режиме, — пояснил замакима.

По словам чиновника, причин того, что в домах некоторых сельчан стало так холодно, может быть несколько. Одна из них — электронасосы, установленные во многих МЖД района.

— Когда свет отключился, сама котельная работала, но насосы из-за отсутствия электричества не работали, давления не было, тепло не могли подавать, из-за этого батареи в ряде домов и остыли. Это немаловажный фактор, — поделился Серик Исаханов.

Кроме того, сказаться могла и зачистка котла, которую делают по утрам.

— Утром производят зачистку, температура падает на 5-10 градусов. В течение дня температура придет в нормальный режим, — пообещал чиновник.

Ранее сообщалось, что 111 аварийных отключений света произошло из-за бурана в Павлодарской области.



