Зерендинцы пожаловались на холод в домах после отключения электроэнергии
Власти Зерендинского района Акмолинской области уверили, что все котельные уже работают в штатном режиме и в течение дня температура в домах сельчан будет восстановлена, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители Зеренды пожаловались в соцсетях, что из-за отключения электроснабжения по причине непогоды они остались и без тепла.
По словам сельчан, утром 12 марта в некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов.
Ситуацию прокомментировал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.
— Из-за погодных условий 11 марта у нас была авария в системе электроснабжения в селе Зеренда и еще некоторых населенных пунктах района. Бригады работали. Но касательно отопления, на территории Зеренды находится пять котельных, из них две — ЦРБ и Центральная котельная — подключены к дизель-генератору с АВРом, они работали. На еще одной котельной ВМК часа 2-3 не было электричества, но ее в первую очередь мы и отработали. Поэтому со вчерашнего дня котельная работает в штатном режиме, — пояснил замакима.
По словам чиновника, причин того, что в домах некоторых сельчан стало так холодно, может быть несколько. Одна из них — электронасосы, установленные во многих МЖД района.
— Когда свет отключился, сама котельная работала, но насосы из-за отсутствия электричества не работали, давления не было, тепло не могли подавать, из-за этого батареи в ряде домов и остыли. Это немаловажный фактор, — поделился Серик Исаханов.
Кроме того, сказаться могла и зачистка котла, которую делают по утрам.
— Утром производят зачистку, температура падает на 5-10 градусов. В течение дня температура придет в нормальный режим, — пообещал чиновник.
Ранее сообщалось, что 111 аварийных отключений света произошло из-за бурана в Павлодарской области.