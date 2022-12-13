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Спасатели провели облет 21 водохранилища и горных территорий в Туркестанской области

13 Декабря 2022, 14:33
Спасатели провели облет 21 водохранилища и горных территорий в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели и представители акимата провели облет 21 водохранилища и горных территорий на вертолете Казавиаспас в Сауранском и Созакском районах Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Согласно данным Сырдарьинской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, состояние 8 водохранилищ Сауранского района и 13 водохранилищ на территории Созакского района оценивается как исправное и в них накоплено около 20-25% от объема. В предгорьях Каратау накопленный запас снега составляет 4-6 см.

С начала года проведено 13 аэровизуальных облетов. Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области в паводкоопасный период держит на постоянном контроле состояние гидротехнических сооружений водохранилищ и режим их работы.


Фото: gov.kz





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