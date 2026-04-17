    02:54, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Спасатели предупредили о возможных камнепадах и оползнях в горах Алматы

    В Алматы на фоне осадков, грозовой активности и шквалистого ветра в горных районах Медеуского и Бостандыкского районов повышается риск оползней, схода снежных лавин и камнепадов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, интенсивное увлажнение почвы, резкие порывы ветра и перепады температуры могут привести к дестабилизации склонов и обрушению горных пород.

    В этой связи жителям рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от походов в горную местность, не останавливаться, не парковать транспорт и не разбивать палатки вблизи скальных участков и крутых склонов, соблюдать повышенную осторожность при передвижении по горным дорогам и тропам, вдоль селеопасных русел рек и очагов.

    — При признаках камнепада (шум осыпания камней) немедленно покинуть опасную зону, следить за официальными сообщениями экстренных служб. При ухудшении погодных условий незамедлительно спускаться в безопасные зоны, — отметили в ДЧС.

    Отметим, что 17 апреля в Алматы ожидается ухудшение погодных условий: временами пройдут сильные дожди с грозами, днем возможен град.

    Горы Алматы Непогода Спасатели Рекомендации МЧС Оползень
    Еламан Турысбеков
