Спасатели предупредили о возможных камнепадах и оползнях в горах Алматы

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, интенсивное увлажнение почвы, резкие порывы ветра и перепады температуры могут привести к дестабилизации склонов и обрушению горных пород.

В этой связи жителям рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от походов в горную местность, не останавливаться, не парковать транспорт и не разбивать палатки вблизи скальных участков и крутых склонов, соблюдать повышенную осторожность при передвижении по горным дорогам и тропам, вдоль селеопасных русел рек и очагов.

— При признаках камнепада (шум осыпания камней) немедленно покинуть опасную зону, следить за официальными сообщениями экстренных служб. При ухудшении погодных условий незамедлительно спускаться в безопасные зоны, — отметили в ДЧС.

Отметим, что 17 апреля в Алматы ожидается ухудшение погодных условий: временами пройдут сильные дожди с грозами, днем возможен град.