Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре в Астане

В районе Байконыр Астаны по ул. Шынгырлау произошло возгорание кровли частного жилого дома и рядом стоящего временного строения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.