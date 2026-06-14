Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре в Астане
В районе Байконыр Астаны по ул. Шынгырлау произошло возгорание кровли частного жилого дома и рядом стоящего временного строения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Оперативно прибывшие спасатели вынесли из временного строения газовые баллоны, тем самым предотвратив возможный взрыв.
Пожар ликвидирован на общей площади 60 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в воскресенье, 14 июня, ранним утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома.