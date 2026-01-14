Спасатели обратились к костанайцам из-за резкого ухудшения погоды

По информации синоптиков, 13 января на севере области температура воздуха ночью понизится до –23…–28 градусов. На севере, юге и востоке региона прогнозируется туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, днём на западе области возможны порывы 15–20 метров в секунду.

14 января ожидается дальнейшее понижение температуры — до –25…–30 градусов мороза.

В этой связи спасатели рекомендуют жителям:

● по возможности ограничить выезды за пределы населенных пунктов;

● перед поездкой проверять прогноз погоды и информацию о закрытии автодорог;

● иметь при себе тёплые вещи и заряженный телефон;

● строго соблюдать правила эксплуатации печного отопления;

● не перекаливать печи, не оставлять их без присмотра;

● не использовать неисправные и самодельные обогреватели.

Где в Костанайской области действуют пункты обогрева на случай непогоды, можно прочитать здесь.