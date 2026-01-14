РУ
    Спасатели обратились к костанайцам из-за резкого ухудшения погоды

    В Костанайской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим спасатели обратились к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности и по возможности ограничить выезды за пределы населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трассы
    Фото: Kazinform

    По информации синоптиков, 13 января на севере области температура воздуха ночью понизится до –23…–28 градусов. На севере, юге и востоке региона прогнозируется туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, днём на западе области возможны порывы 15–20 метров в секунду.

    14 января ожидается дальнейшее понижение температуры — до –25…–30 градусов мороза.

    В этой связи спасатели рекомендуют жителям:

    по возможности ограничить выезды за пределы населенных пунктов;
    перед поездкой проверять прогноз погоды и информацию о закрытии автодорог;
    иметь при себе тёплые вещи и заряженный телефон;
    строго соблюдать правила эксплуатации печного отопления;
    не перекаливать печи, не оставлять их без присмотра;
    не использовать неисправные и самодельные обогреватели.

    Где в Костанайской области действуют пункты обогрева на случай непогоды, можно прочитать здесь.

    МЧС Трассы Костанайская область Непогода Закрытие дорог Спасатели
    Дарья Аверченко
