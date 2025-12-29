Спасатели нашли туриста в горах Алматинской области

По поступившей информации 27 декабря около 19 часов молодой парень 1998 г. р. выехал для восхождения на пик «Молодая гвардия» и в это же время в последний раз выходил на связь. В дальнейшем мобильный телефон оказался отключен.

— Для проведения поисков были направлены силы и средства МЧС. Сотрудники службы спасения МЧС обнаружили потерявшегося в районе беседки «Пик Советов». Парня благополучно спустили до контрольно-спасательного пункта БАО, — сообщили в ведомстве.

В медицинской помощи он не нуждался.

Напоминим, что в горах Алматы за 2025 год 617 человек получили помощь спасателей.