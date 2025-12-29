РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:37, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спасатели нашли туриста в горах Алматинской области

    Поисково-спасательные работы были начаты ночью в горной местности Карасайского района, Алматинской области в районе пика «Молодая гвардия» (высота — 4 400 метров), передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    По поступившей информации 27 декабря около 19 часов молодой парень 1998 г. р. выехал для восхождения на пик «Молодая гвардия» и в это же время в последний раз выходил на связь. В дальнейшем мобильный телефон оказался отключен.

    — Для проведения поисков были направлены силы и средства МЧС. Сотрудники службы спасения МЧС обнаружили потерявшегося в районе беседки «Пик Советов». Парня благополучно спустили до контрольно-спасательного пункта БАО, — сообщили в ведомстве.

    В медицинской помощи он не нуждался.

    Напоминим, что в горах Алматы за 2025 год 617 человек получили помощь спасателей.

    Теги:
    Туризм МЧС Регионы Горы Алматинская область Спасатели
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
