Более 600 человек спасли в горах Алматы в этом году

По мнению спасателей, рост числа туристов напрямую влияет на количество ЧС. В 2025 году спасательные подразделения МЧС Казахстана, ДЧС Алматы и волонтеры провели 410 поисково-спасательных операций. В результате были спасены 617 человек, включая 88 несовершеннолетних. Различные травмы получили 69 человек. За аналогичный период прошлого года были спасены 396 человек, из них 59 детей.

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ануар Юсупов напомнил о правилах безопасности при зимних походах в горы. Он посоветовал выбирать многослойную теплую одежду, непромокаемую обувь с хорошим сцеплением, а также брать запасные перчатки и головной убор. Он также подчеркнул необходимость иметь при себе запас воды, полностью заряженный мобильный телефон, пауэрбанк, фонарик, навигационные средства, аптечку и принадлежности для разведения огня.

Фото: ДЧС Алматы

Также нельзя ходить в горы в одиночку, нужно выбирать безопасные тропы, сообщать близким о маршруте и времени возвращения, учитывать погодные условия и возвращаться до темноты.

— Многие туристы ходят в горы, когда идет снег. Это запрещается, потому что, когда ты выдвинулся в горы, ты видишь тропу. Пока поднялся вверх и идешь обратно, может выпасть снегопад, и тропу заметет. Это очень сильно затрудняет поиск дороги обратно, если человек не приспособлен, у него нет карты или он не взял с собой GPS, — сказал Ануар Юсупов.

Спасатели также подчеркнули, что при плохой видимости лучше остановиться и переждать, чем рисковать. При первых признаках переохлаждения необходимо прекратить движение, утеплиться и поесть. Употребление алкоголя в горах строго запрещено — он снижает концентрацию и выносливость.

На территории Алматы к поисково-спасательным работам в горной местности привлекаются подразделения РОСО МЧС РК, Служба спасения ДЧС города и другие экстренные службы общей численностью более 300 человек. Используется более 440 единиц техники и вертолеты.

В горах Алматы работают четыре контрольно-спасательных пункта:

КСП «БАУ» в Большом Алматинском ущелье;

КСП «Туюк-Су» в Малом Алматинском ущелье;

КСП «РОСО МЕДЕО» в районе «Медеу»;

КСП «Музтау» в Бутаковском ущелье.

Два из них введены в эксплуатацию в мае этого года. Это позволило значительно сократить время оказания помощи пострадавшим туристам — на отдельных направлениях до 3–4 часов.

Для повышения безопасности туристов на отдаленных участках гор были установлены 18 горных хижин. В них можно укрыться от непогоды и воспользоваться аварийным комплектом: аптечкой, станцией зарядки мобильных устройств, теплым одеялом и запасом непортящихся продуктов.

Ранее спасатели обнаружили тело девушки, пропавшей в районе Бутаковского водопада в горах Алматы. По словам родственницы, девушка отправилась кататься на сноуборде и перестала выходить на связь.