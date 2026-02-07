11:44, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Спасатели МЧС вызволили пять человек из снежного плена в Акмолинской области
Пять человек эвакуировали спасатели МЧС из легкового автомобиля, застрявшего в снежном заносе вблизи села Софиевка Акмолинской области, передает агентство Kazinform.
По информации ведомства, автомобиль не смог продолжить движение из-за сильного снегопада. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно вывели пассажиров в ближайший населенный пункт.
Некому из эвакуированных медицинской помощи не потребовалось. На опубликованном в социальных сетях видео спасенные благодарят сотрудников МЧС за оперативную помощь.
