Спасатели МЧС вызволили пять человек из снежного плена в Акмолинской области

По информации ведомства, автомобиль не смог продолжить движение из-за сильного снегопада. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно вывели пассажиров в ближайший населенный пункт.

Некому из эвакуированных медицинской помощи не потребовалось. На опубликованном в социальных сетях видео спасенные благодарят сотрудников МЧС за оперативную помощь.

Ранее спасатели эвакуировали группу туристов в Кокжайлау.