РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:27, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали группу туристов в Кокжайлау

    В Бостандыкском районе Алматы, в районе Кокжайлау, спасатели оказали помощь группе из пяти туристов, которые утром поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься, передает агентство Kazinform. 

    спасение, туристы
    Фото: МЧС РК

    В ходе попытки спуска одна из туристок получила травму. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС эвакуировали всех участников с горного участка и сопроводили к специалистам центра медицины катастроф (ЦМК).

    Медики ЦМК оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

    Ранее в горах под Алматы спасли туриста с переломом ноги.

    Теги:
    Туризм МЧС Горы Алматы Спасатели
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают