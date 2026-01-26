21:27, 25 Январь 2026 | GMT +5
Спасатели эвакуировали группу туристов в Кокжайлау
В Бостандыкском районе Алматы, в районе Кокжайлау, спасатели оказали помощь группе из пяти туристов, которые утром поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься, передает агентство Kazinform.
В ходе попытки спуска одна из туристок получила травму. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС эвакуировали всех участников с горного участка и сопроводили к специалистам центра медицины катастроф (ЦМК).
Медики ЦМК оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.
Ранее в горах под Алматы спасли туриста с переломом ноги.