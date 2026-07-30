Спасатели локализовали возгорание на территории строительного рынка в Актобе

На пульт службы «101» поступило сообщение о загорании складских помещений, расположенных на территории строительного рынка «Жигер» в районе Астана г. Актобе.

По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение складского помещения с находящимися внутри строительными материалами.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства МЧС. В ликвидации пожара задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС, специалисты центра медицины катастроф, военнослужащие в/ч 20982 МЧС, а также представители местных исполнительных органов, департамента полиции, бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия создан оперативный штаб, пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания, не допуская распространения огня на соседние объекты. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания. Склад выполнен из металлических конструкций, обшит профилированным листом, кровля смонтирована по деревянной обрешетке.

Ранее сообщалось о пожаре в 18-этажном жилом доме в Астане.