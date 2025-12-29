Спасатели извлекли грузовик, провалившийся под лед в ЗКО

Водитель успел своевременно покинуть транспортное средство и выпрыгнуть из кабины.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС. Водолазным расчётом был выполнен зацеп троса, после чего грузовую машину извлекли из воды. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан не выезжать на лёд вне официальных переправ и строго соблюдать меры безопасности.