23:11, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Спасатели извлекли грузовик, провалившийся под лед в ЗКО
В селе Октябрьское Западно-Казахстанской области на пульт 112 поступило сообщение о происшествии на реке Чаган. При попытке переезда через реку грузовой автомобиль провалился под лед, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Водитель успел своевременно покинуть транспортное средство и выпрыгнуть из кабины.
На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС. Водолазным расчётом был выполнен зацеп троса, после чего грузовую машину извлекли из воды. Пострадавших нет.
МЧС призывает граждан не выезжать на лёд вне официальных переправ и строго соблюдать меры безопасности.