Спасатели эвакуировали туриста с высоты 2400 метров в Туркестанской области

В Туркестанской области спасатели МЧС провели аварийно-спасательную операцию на перевале Шункульдук в Аксу-Жабаглинском заповеднике. С высоты 2400 метров вертолетом эвакуировали мужчину, который не смог самостоятельно спуститься после ухудшения самочувствия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило от мужчины, который рассказал, что его друг умер в горах после резкого ухудшения состояния здоровья. Сам заявитель также почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно спуститься.

К месту происшествия незамедлительно направили силы и средства МЧС, а также вертолет АО «Казавиаспас».

С помощью вертолета спасатели эвакуировали мужчину 1993 года рождения из труднодоступной горной местности. После доставки его осмотрели медики и оказали необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

Кроме того, спасатели спустили с горы тело мужчины 1978 года рождения, который, по предварительной информации, скончался вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

В МЧС напомнили, что перед выходом в горы необходимо сообщать близким о маршруте, учитывать прогноз погоды, иметь при себе средства связи, запас воды, аптечку и необходимые медикаменты.

Ранее МЧСники спасли пятерых подростков, которых во время купания из-за сильного волнения на Каспийском море отнесло от берега.