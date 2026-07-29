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    Спасатели эвакуировали туриста с высоты 2400 метров в Туркестанской области

    В Туркестанской области спасатели МЧС провели аварийно-спасательную операцию на перевале Шункульдук в Аксу-Жабаглинском заповеднике. С высоты 2400 метров вертолетом эвакуировали мужчину, который не смог самостоятельно спуститься после ухудшения самочувствия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

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    Кадр из видео

    По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило от мужчины, который рассказал, что его друг умер в горах после резкого ухудшения состояния здоровья. Сам заявитель также почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно спуститься.

    К месту происшествия незамедлительно направили силы и средства МЧС, а также вертолет АО «Казавиаспас».

    С помощью вертолета спасатели эвакуировали мужчину 1993 года рождения из труднодоступной горной местности. После доставки его осмотрели медики и оказали необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

    Кроме того, спасатели спустили с горы тело мужчины 1978 года рождения, который, по предварительной информации, скончался вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

    В МЧС напомнили, что перед выходом в горы необходимо сообщать близким о маршруте, учитывать прогноз погоды, иметь при себе средства связи, запас воды, аптечку и необходимые медикаменты.

    Ранее МЧСники спасли пятерых подростков, которых во время купания из-за сильного волнения на Каспийском море отнесло от берега.

    Спасение Туркестанская область Регионы Казахстана Горы Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор