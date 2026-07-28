Пятерых подростков спасли из Каспийского моря в Актау

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пятерых подростков, которых во время купания из-за сильного волнения на Каспийском море отнесло от берега, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел на побережье Каспийского моря в Актау во время проведения сотрудниками МЧС агитационно-профилактических мероприятий.

По данным ведомства, из-за сильного волнения на море подростки не смогли самостоятельно выбраться на берег.

Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, пришли на помощь и благополучно доставили всех пятерых подростков на берег.

В медицинской помощи спасенные не нуждались. В МЧС РК призывают казахстанцев быть предельно внимательными при выходе на воду: перед началом движения необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и не пренебрегать правилами безопасности на водоемах. При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что шестерых отдыхающих с младенцем спасли на озерах Бурабая. Также в МЧС рассказали, что двух человек удалось спасти на озере Алаколь в области Абай.