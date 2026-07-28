KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Пятерых подростков спасли из Каспийского моря в Актау

    Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пятерых подростков, которых во время купания из-за сильного волнения на Каспийском море отнесло от берега, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пятеро подростков едва не утонули в Каспийском море
    Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

    Инцидент произошел на побережье Каспийского моря в Актау во время проведения сотрудниками МЧС агитационно-профилактических мероприятий.

    По данным ведомства, из-за сильного волнения на море подростки не смогли самостоятельно выбраться на берег. 

    Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, пришли на помощь и благополучно доставили всех пятерых подростков на берег.

    В медицинской помощи спасенные не нуждались. В МЧС РК призывают казахстанцев быть предельно внимательными при выходе на воду: перед началом движения необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и не пренебрегать правилами безопасности на водоемах. При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.

    Ранее сообщалось, что шестерых отдыхающих с младенцем спасли на озерах Бурабая. Также в МЧС рассказали, что двух человек удалось спасти на озере Алаколь в области Абай.

    Каспийское море Регионы Казахстана Купальный сезон Актау Общество Спасатели Молодежь Рекомендации МЧС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор