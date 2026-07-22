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    Двух человек спасли на озере Алаколь

    Сотрудники МЧС спасли двух человек на озере Алаколь. Отдыхающие переоценили свои силы и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передает агентство Kazinform.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС совместно с бойцами Специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай обнаружили двух граждан, нуждавшихся в помощи.

    По данным ведомства, отдыхающие сошли с катамарана, однако переоценили свои физические возможности и не смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили их на сушу.

    Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

    В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: не заплывать далеко от берега, использовать спасательные жилеты, не заходить за буйки, не оставлять детей без присмотра и отдыхать только в специально оборудованных местах для купания.

    Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали семью с акватории озера Алаколь. Как выяснилось, из-за технической неисправности арендованного маломерного судна отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег.

    МЧС Спасение Регионы Казахстана Алаколь Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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