Двух человек спасли на озере Алаколь

Сотрудники МЧС спасли двух человек на озере Алаколь. Отдыхающие переоценили свои силы и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передает агентство Kazinform.

Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС совместно с бойцами Специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай обнаружили двух граждан, нуждавшихся в помощи.

По данным ведомства, отдыхающие сошли с катамарана, однако переоценили свои физические возможности и не смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили их на сушу.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: не заплывать далеко от берега, использовать спасательные жилеты, не заходить за буйки, не оставлять детей без присмотра и отдыхать только в специально оборудованных местах для купания.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали семью с акватории озера Алаколь. Как выяснилось, из-за технической неисправности арендованного маломерного судна отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег.