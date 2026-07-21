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    Спасатели эвакуировали семью с акватории озера Алаколь

    В ходе профилактического патрулирования акватории озера Алаколь сотрудники ДЧС области Абай оказали помощь отдыхающим, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    озеро Алаколь
    Фото: Туристический информационный центр Vizit Zhetysu

    Во время несения службы спасатели обнаружили семью, находившуюся на одном из островов озера. Как выяснилось, из-за технической неисправности арендованного маломерного судна отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег и нуждались в помощи. 

    Сотрудники МЧС безопасно эвакуировали на берег четырех человек, в том числе одного ребенка. В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

    В МЧС напомнили: перед выходом на воду обязательно проверяйте техническое состояние плавательного средства, не перегружайте судно, используйте спасательные жилеты и учитывайте погодные условия.

    Ранее на озере Алаколь спасатели эвакуировали семью с 7 детьми. Также сообщалось о другом происшествии — на озере Алаколь в области Абай спасли тонущую девочку, но ее мать погибла.

    МЧС Регионы Казахстана Внутренний туризм Купальный сезон Область Абай Алаколь Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор