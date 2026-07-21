Спасатели эвакуировали семью с акватории озера Алаколь

В ходе профилактического патрулирования акватории озера Алаколь сотрудники ДЧС области Абай оказали помощь отдыхающим, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Во время несения службы спасатели обнаружили семью, находившуюся на одном из островов озера. Как выяснилось, из-за технической неисправности арендованного маломерного судна отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег и нуждались в помощи.

Сотрудники МЧС безопасно эвакуировали на берег четырех человек, в том числе одного ребенка. В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

В МЧС напомнили: перед выходом на воду обязательно проверяйте техническое состояние плавательного средства, не перегружайте судно, используйте спасательные жилеты и учитывайте погодные условия.

Ранее на озере Алаколь спасатели эвакуировали семью с 7 детьми. Также сообщалось о другом происшествии — на озере Алаколь в области Абай спасли тонущую девочку, но ее мать погибла.