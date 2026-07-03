Тонущую девочку спасли на Алаколе, но мать погибла

Отдых на озере Алаколь в области Абай закончился трагедией для одной семьи — утонула женщина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время купания в запрещенном месте начали тонуть женщина 1991 года рождения и ее 13-летняя дочь.

Как сообщили в ДЧС области Абай, несчастный случай произошел 1 июля. Во время патрулирования береговой линии военнослужащие заметили двух человек, которых примерно в 50 метрах от берега относило от суши.

— Военнослужащие и очевидцы незамедлительно бросились на помощь. Тонули 35-летняя женщина и ее дочь 2012 года рождения. Несовершеннолетнюю удалось спасти. К сожалению, женщина скончалась. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть, — сообщили в ДЧС области Абай.

По информации спасателей, трагедия произошла в месте, где купание запрещено.

В ДЧС вновь призвали жителей и гостей региона не заходить в воду в необорудованных местах и строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Ранее сообщалось, что шесть человек утонули с начала купального сезона в Павлодарской области.