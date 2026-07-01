Шесть человек утонули с начала купального сезона в Павлодарской области

За первый месяц лета в Павлодарской области утонули уже шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Спасатели ежедневно проводят рейды, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС региона, с начала купального сезона спасатели провели уже более 200 рейдов. Проверяют акваторию Иртыша и выявляют людей, которые отдыхают в необорудованных местах.

Отмечается, что купание в неотведенном месте, употребление алкоголя на отдыхе, нахождение детей у воды без взрослых — все это нарушение правил безопасности на водоемах. С начала сезона составили уже более 100 административных протоколов. Спасатели отмечают, что меры принимают из-за того, что статистика смертности растет.

— С начала купального сезона утонуло 6 человек. В основном все находились в состоянии алкогольного опьянения и купались в необорудованных местах. Поэтому мы призываем наших гостей города, граждан купаться только на официальных пляжах. Это коммунальные пляжи, это частные пляжи. Не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил начальник управления ДЧС Павлодарской области Тлекжан Галямов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области только 7 из 45 пляжей оборудованы для детей.