На озере Алаколь спасатели эвакуировали семью с 7 детьми

На озере Алаколь в области Жетысу спасатели эвакуировали семью с семью детьми, оказавшуюся в опасной ситуации после резкого ухудшения погоды. Из-за сильного ветра отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в районе села Акши недалеко от зоны отдыха «Коктем Гранд». Семья из девяти человек, среди которых семеро детей, находилась на косе, когда на озере резко усилился ветер. Из-за высоких волн и неблагоприятных погодных условий путь обратно оказался отрезан.

— На место происшествия оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда села Акши совместно с сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям Алакольского района. На спасательной лодке они эвакуировали всех отдыхающих и благополучно доставили их на безопасный участок берега, — сообщили в ДЧС региона.

К счастью, никто не пострадал. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что перед выходом на воду необходимо обязательно ознакомиться с прогнозом погоды. При усилении ветра и ухудшении погодных условий следует отказаться от прогулок по воде и не подвергать опасности себя и детей.

Ранее сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасли тонущую девочку, но ее мать погибла.