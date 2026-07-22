Шестерых отдыхающих с младенцем и рыбака спасли на озерах Бурабая

В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели эвакуировали с озер семь человек, которые из-за резкого ухудшения погодных условий не смогли самостоятельно вернуться на берег, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

На озере Бурабай во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС обнаружили резиновый катер примерно в 800 метрах от берега. Спасатели эвакуировали шестерых отдыхающих, среди которых был грудной ребенок. Все находились в спасательных жилетах и не нуждались в медицинской помощи.

В это же время на озере Щучье в городе Щучинске спасатели оказали помощь рыбаку, который находился в резиновой лодке примерно в одном километре от берега и не мог самостоятельно добраться до суши из-за непогоды. Мужчина также был в спасательном жилете и не нуждался в медицинской помощи.

В МЧС напомнили, что перед выходом на воду необходимо проверять техническое состояние плавсредства, иметь при себе средства связи и спасательные жилеты.

Ранее двух человек спасли на озере Алаколь в области Абай.