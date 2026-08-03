Спасатели эвакуировали пострадавших туристов с Кольсайских озер

Спасатели МЧС оперативно оказали помощь двум туристам, пострадавшим после падения с лошадей во время конной прогулки на территории национального парка «Кольсайские озера», передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

— Молодая пара получила травмы в результате падения с лошадей. Дежурившие на туристическом маршруте спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в ближайший населённый пункт, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, после этого туристы были переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинских горах спасатели нашли туристов с тремя детьми. Также днем в Алматы спасатели нашли двух заблудившихся в горах подростков.