Спасатели нашли туристов с тремя детьми в Каркаралинских горах

В Каркаралинском государственном национальном природном парке спасатели нашли пятерых заблудившихся туристов, среди которых были трое детей. Никто из них не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в ведомстве, туристы отправились на прогулку в горы в районе зоны отдыха «Шахтер», однако заблудились. Они находились в урочище «Кендара» на территории Каркаралинского государственного национального природного парка в Карагандинской области, примерно в 15 километрах севернее зоны отдыха.

Спасатели оперативно прибыли к месту поисков. Благодаря переданным координатам и постоянной связи с туристами их удалось быстро обнаружить.

После этого всех участников группы благополучно доставили в зону отдыха «Шахтер». В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее спасатели МЧС нашли двух подростков, заблудившихся в горах вблизи Алматы.