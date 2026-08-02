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    Двух заблудившихся в горах подростков нашли спасатели в Алматы

    Спасатели МЧС нашли двух подростков, заблудившихся в горах вблизи Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Двух заблудившихся в горах подростков нашли спасатели в Алматы
    Кадр из видео

    Сообщение о пропаже поступило после того, как подростки самостоятельно отправились в горы и не вернулись в назначенное время.

    После получения сигнала сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы незамедлительно приступили к поисково-спасательной операции. Они обследовали предполагаемые маршруты передвижения с учетом особенностей горной местности.

    В результате поисков подростков обнаружили в районе пика Турист Карасайского района. По данным МЧС, они находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались.

    Спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности при походах в горы. Перед выходом рекомендуется заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте пребывания и времени возвращения, иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и учитывать прогноз погоды.

    Ранее сообщалось, что полицейский и военнослужащий Нацгвардии спасли пятерых детей из горящей квартиры в Караганде.

    МЧС Регионы Казахстана Дети Горы Алматы Спасатели Рекомендации МЧС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор