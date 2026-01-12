Спасатели эвакуировали 28 пассажиров с трассы в Костанайской области

Инцидент произошел в 11 километрах от города Лисаковска. Автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — РФ», из-за технической неисправности не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры были оперативно эвакуированы и доставлены в пункт обогрева. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее в ЗКО из снежных заносов спасли 18 человек.