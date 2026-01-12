РУ
    18:40, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали 28 пассажиров с трассы в Костанайской области

    В Костанайской области спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на трассе республиканского значения «Костанай — Карабутак», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спасатели помогли сломавшемуся автобусу
    Кадр из видео ДЧС Костанайской области

    Инцидент произошел в 11 километрах от города Лисаковска. Автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — РФ», из-за технической неисправности не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

    Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры были оперативно эвакуированы и доставлены в пункт обогрева. Медицинская помощь никому не потребовалась.

    Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

    Ранее в ЗКО из снежных заносов спасли 18 человек.

     

    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Видео Непогода Спасатели
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
