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    16:25, 22 Май 2024 | GMT +6

    Спасатели эвакуировали 15 человек из горящей многоэтажки в Алматы

    алматы
    Фото: МЧС РК

    В Алматы в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар, спасатели эвакуировали 15 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Видео с места пожара распространяется в соцсетях.  Сообщается, что загорание произошло в ЖК «Премьера» в Наурызбайском районе.

    — В многоэтажном жилом доме Алматы произошло возгорание. Пожар ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова. Причина устанавливается. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели эвакуировали 15 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    Теги:
    ДЧС Пожар Эвакуация Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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