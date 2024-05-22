Спасатели эвакуировали 15 человек из горящей многоэтажки в Алматы

В Алматы в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар, спасатели эвакуировали 15 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места пожара распространяется в соцсетях. Сообщается, что загорание произошло в ЖК «Премьера» в Наурызбайском районе.