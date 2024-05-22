16:25, 22 Май 2024 | GMT +6
Спасатели эвакуировали 15 человек из горящей многоэтажки в Алматы
В Алматы в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар, спасатели эвакуировали 15 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места пожара распространяется в соцсетях. Сообщается, что загорание произошло в ЖК «Премьера» в Наурызбайском районе.
— В многоэтажном жилом доме Алматы произошло возгорание. Пожар ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова. Причина устанавливается. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели эвакуировали 15 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС РК.