Спасатель МЧС спас людей из огня до приезда пожарных в Павлодарской области

28 Декабря 2022, 19:39

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарный-спасатель пожарной части № 4 Службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области младший сержант гражданской защиты Марлен Абенов до прибытия спасательных служб на месте происшествия организовал спасение людей, несмотря на то, что в этот день он не был на смене - у него был выходной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

«28 декабря 2022 года на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном многоквартирном жилом доме в городе Павлодаре. По прибытию на место вызова, пожарные установили, что происходит возгорание в мусоросборнике на первом этаже, переоборудованное под кладовое помещение и сильное задымление на всех площадках, вплоть до 9-го этажа. В результате с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу жители квартиры № 54 на 9 этаже 2000, 2022 и 2019 годов рождения», - сообщили в ДЧС.

Тем временим, как рассказали в ДЧС, младший сержант Абенов, находясь на улице, первым обратил внимание на клубы дыма, выходящие из под крыши. Марлен поднялся на 9 этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком. При этом, сотрудник находился дома после смены, но, несмотря на это, выполнил с честью свой гражданский долг.

«Площадь пожара 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11:13 часов. Причина пожара и ущерб устанавливается. Всего спасли четверых детей и эвакуировали по лестничному маршу в сопровождении пожарных 18 человек», - добавили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных и 6 единиц техники. Для оказания помощи на месте работали, спасатели оперативно-спасательного отряда и сотрудники центра медицины катастроф.

Фото: instagram.com/pavlodar_tjd