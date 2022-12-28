Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Спасатель МЧС спас людей из огня до приезда пожарных в Павлодарской области

28 Декабря 2022, 19:39
Спасатель МЧС спас людей из огня до приезда пожарных в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарный-спасатель пожарной части № 4 Службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области младший сержант гражданской защиты Марлен Абенов до прибытия спасательных служб на месте происшествия организовал спасение людей, несмотря на то, что в этот день он не был на смене - у него был выходной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

«28 декабря 2022 года на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном многоквартирном жилом доме в городе Павлодаре. По прибытию на место вызова, пожарные установили, что происходит возгорание в мусоросборнике на первом этаже, переоборудованное под кладовое помещение и сильное задымление на всех площадках, вплоть до 9-го этажа. В результате с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу жители квартиры № 54 на 9 этаже 2000, 2022 и 2019 годов рождения», - сообщили в ДЧС.

Тем временим, как рассказали в ДЧС, младший сержант Абенов, находясь на улице, первым обратил внимание на клубы дыма, выходящие из под крыши. Марлен поднялся на 9 этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком. При этом, сотрудник находился дома после смены, но, несмотря на это, выполнил с честью свой гражданский долг.

«Площадь пожара 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11:13 часов. Причина пожара и ущерб устанавливается. Всего спасли четверых детей и эвакуировали по лестничному маршу в сопровождении пожарных 18 человек», - добавили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных и 6 единиц техники. Для оказания помощи на месте работали, спасатели оперативно-спасательного отряда и сотрудники центра медицины катастроф.


Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Новости по теме
16 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Улытауской области
32 человека эвакуировали при пожаре в Таразе
Ряд павлодарских объектов обесточат
Теги:
Читайте также
Автобус врезался в подземный переход метро в Алматы
Пострадавшие от паводка жители ЗКО переехали в новые дома
25 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений
Школьников экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании в Алматы
12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона
Свыше 200 кг небезопасной пиротехники изъяли за два дня в Алматы
Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области
15-летнюю школьницу госпитализировали после наезда автомобиля в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
3 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
4 Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
5 Новый район Астаны будет называться Нура

Лента новостей